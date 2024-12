Trio é preso com R$ 45 mil, arma e munição de uso restrito em Fortaleza

Suspeitos foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso ilegal de arma de fogo de uso restrito; valores foram encontrados no carro em que o grupo circulava e na resiência de um dos indivíduos

/ Crédito: Divulgação/Polícia Militar do Estado do Ceará

Três homens foram presos durante a última quinta-feira, 19, durante uma operação policial no bairro Mondubim, em Fortaleza. Na ocasião, os suspeitos foram encontrados com R$ 45 mil em espécie e uma arma e munição de uso restrito.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), os alvos foram identificados após denúncias de Corolla Cross branco estava sendo utilizado no transporte de armas e drogas na região. O veículo foi encontrado na rua Dr. Rodrigo Conde Sandoval, próximo à Paurilo Barroso.