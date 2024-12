Fachada de loja desaba e atinge bar em Juazeiro do Norte; segurança fica ferido

Desabamento atingiu bar que funcionava ao lado da loja / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

A fachada de uma loja de venda de carros desabou e atingiu a estrutura de um bar que funcionava ao lado do estabelecimento no bairro Santa Tereza, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. O caso aconteceu nessa sexta-feira, 20, por volta das 19 horas. O segurança do bar ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) também foi acionado para a ocorrência.