Dupla suspeita de homicídio em Santana do Acaraú é presa em flagrante

A prisão foi efetuada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) logo após o crime. Durante as diligências, os policiais civis identificaram, localizaram e capturaram dois suspeitos. O primeiro, de 22 anos, responde por posse ou porte ilegal de arma de fogo, furto, lesão corporal dolosa e roubo de veículo .

Dois homens, de 22 e 19 anos, foram presos em flagrante suspeitos de cometer um homicídio doloso contra uma vítima de 28 anos no município de Santana do Acaraú , a 225,05 quilômetros de Fortaleza . A dupla teria lesionado a vítima com disparo de arma de fogo neste sábado, 4.

A ação de captura da dupla foi realizada por equipes do Núcleo Operacional da Delegacia Regional de Sobral e do Núcleo de Inteligência Policial do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte).

Também prestaram apoio nas diligências equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Policiamento Ostensivo Geral (POG) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Unidade da PC-CE investiga o caso

Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Sobral, onde foram autuados em flagrante pelo crime de homicídio doloso. Ambos encontram-se à disposição do Poder Judiciário.