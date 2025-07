Réus pelo homicídio de torcedor adolescente vão a júri popular em setembro

A decisão pelo júri popular foi proferida em 2022, mas a data do julgamento só foi marcada neste julho. A sessão deve ter início às 9h30 do dia 15 de setembro

Os acusados pelo homicídio de Othoniel Sousa Fialho, 15, serão julgados no dia 15 de setembro. A Justiça do Ceará anunciou a data do tribunal do júri nessa quinta-feira, 3, depois de cinco anos do crime.

Othoniel era torcedor do Ceará Sporting Club e foi espancado após um jogo do time, no dia 24 de novembro de 2019. Ele e três amigos foram surpreendidos por pessoas usando camisas da torcida rival, no bairro Canindezinho.