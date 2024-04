Santa Quitéria registra maiores chuvas do dia no Ceará; veja previsão

Todas as oito macrorregiões do Estado registraram chuvas durante entre as 7 horas dessa quarta e as 7 horas desta quinta, 11; principais volumes caíram sobre o Sertão Central e Inhamuns

O município de Santa Quitéria, localizado a 229 quilômetros (km) de Fortaleza, registrou a maior chuva do dia no Ceará, segundo dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Foram 126,6 milímetros observados no posto Trapia, entre as 7 horas dessa quarta, 10, e as 7 horas desta quinta-feira, 11, período considerado no levantamento de cada dia.

O posto Santa Quitéria, que leva o nome da cidade com maior registro, teve 62 mm. Em segundo lugar na lista de municípios com maiores chuvas do dia, ficou Ipaumirim, com 86 mm.

O início do mês de abril tem sido de muitas chuvas em Santa Quitéria. Em dez dias, oito postos de coleta na cidade ultrapassaram o volume de chuvas para o mês inteiro. Os dados são do Calendário de Chuvas da Funceme.