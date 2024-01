Santa Quitéria registra maior chuva das últimas 24 horas no Ceará

Maiores registros se concentram entre as macrorregiões do Sertão Central e Inhamuns e Cariri; quatro cidades tiveram precipitações acima de 10 mm

O município de Santa Quitéria, localizado a 301 km de Fortaleza, registrou a maior chuva do Ceará nas últimas 24 horas. Ao todo, foram observados 22 milímetros (mm) de precipitação na cidade, entre as 7 horas do último sábado, 20, e as 7 horas deste domingo, 21.

Iguatu, com 21 mm, e Barro, com 12mm, completam a lista dos maiores registros no período.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a tendência para a manhã deste domingo, 21, é de que o céu varie de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões do estado, com baixa possibilidade de chuva isolada no sul do Sertão Central e Inhamuns.