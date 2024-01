Suspeitos de matar adolescente de 17 anos em Santa Quitéria são presos

Após o homicídio de um adolescente de 17 anos de idade no município de Santa Quitéria, a 229 quilômetros de Fortaleza, dois suspeitos foram presos. A morte ocorreu na quinta-feira, 28, e as prisões no mesmo dia do crime.

Tales Mesquita Sampaio, de 22 anos, e José Victor da Silva Nascimento, de 23, foram presos em flagrante. O corpo da vítima foi achado em uma propriedade agrícola. Tales possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A Delegacia Municipal de Santa Quitéria é responsável pela investigação e busca capturar outros envolvidos. Não foi informada a motivação do homicídio