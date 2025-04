Acrobata cai durante apresentação em circo em Russas; veja vídeo

Um acrobata caiu durante uma apresentação em um circo no município de Russas , a 167,91 quilômetros de Fortaleza , na noite desse domingo, 27. O acidente aconteceu no momento em que o artista executava movimentos no ar com auxílio de tecidos.

O homem foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar.

Em nota de esclarecimento publicada pelas redes sociais, o Circo Porto Rico confirmou a situação, chamando de um “pequeno acidente” com o artista, e reiterou o “compromisso com a segurança” de todos os profissionais que atuam no local.

“Houve, de fato, um pequeno acidente com um de nossos artistas, que foi imediatamente amparado e levado com rapidez para o hospital, onde está recebendo todo o suporte médico necessário. Felizmente, o quadro é estável, e ele está sendo assistido com todo o cuidado e atenção”, disse a nota.

O POVO procurou o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) para saber se as corporações foram acionadas e se atuaram na ocorrência. Assim como para saber se o caso será investigado e se alguém foi detido. A matéria será atualizada quando os órgãos responderem.