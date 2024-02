Carreta pega fogo em posto de combustível no município de Russas

Não houve vítimas durante o acidente. Veículo de transporte de gasolina estava vazio quando as chamas começaram

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Uma carreta de transporte de combustível pegou fogo entre a noite do último domingo, 25, e a madrugada desta segunda-feira, 26, no município de Russas, a 171 quilômetros (km) de Fortaleza. O veículo estava estacionado em um posto da região quando o incêndio começou. Não houve vítimas no acidente.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), o combate às chamas durou cerca de duas horas, período em que foram utilizados aproximadamente três mil litros de água para controlar o fogo.

O veículo de transporte de combustível estava vazio no momento do incêndio.