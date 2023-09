CE: fornecedora de alimentos deverá pagar indenização de R$ 50 mil após intoxicação de alunos

Amostras coletadas pela vigilância sanitária demonstraram a presença de bactérias nas refeições. Além de más condições do local de produção dos alimentos

Uma fornecedora de alimentos, que não teve o nome divulgado, deverá pagar R$ 50 mil em indenização, devido à intoxicação de mais de 120 alunos de uma escola pública no município de Russas, a 171 km de Fortaleza. A decisão foi divulgada nessa segunda-feira, 18, e determina que o dinheiro seja repassado ao Fundo de Defesa dos Interesses Difusos do Estado do Ceará.

O caso aconteceu em 2017, quando os estudantes da Escola Estadual Professor Walquer Cavalcante Maia (Liceu) tiveram uma intoxicação alimentar provocada pelo almoço servido pela empresa. Amostras coletadas pela Vigilância Sanitária Municipal comprovaram a presença da bactéria Escherichia Coli nos alimentos, além de irregularidades e falta de profissionais qualificados no local de produção das comidas.