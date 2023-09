Capacitação voltada para cuidadores será oferecida pela Casa de Cuidados do Ceará

O principal assunto abordado pela CCC está voltado para os cuidados gerais do paciente acamado. Neste sentido, os participantes terão acesso a aulas sobre banho, tratamento de feridas e curativos, higiene de mão, prevenção de infecções, administração de medicamentos, cuidados paliativos e direitos e deveres do cuidador.

O objetivo do curso é fazer com que os cuidadores lidem com pacientes da melhor forma possível, a fim de se evitar internações hospitalares. Além disso, interessados em desenvolver os atributos requeridos pela CCC também podem realizar a capacitação — ao todo, mais de 50 pessoas foram formadas por meio dela.

Será realizada, entre os dias 18 e 22 de setembro, a quarta edição do Curso de Cuidadores, promovido pela Casa de Cuidados do Ceará (CCC) . A iniciativa tem como público os integrantes da CCC, bem como do Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) e da Unidade de Cuidados Especiais (UCE) do Hospital Waldemar Alcântara (HGWA).

Em comunicado, a coordenadora de Fisioterapia da Casa de Cuidados, Aryadne Marques, aponta para os motivos por trás da escolha da temática a ser estudada por quem participa da capacitação — ela ainda ressalta que os concluintes têm a oportunidade de agregar importantes conhecimentos para os seus trabalhos.

“A escolha das temáticas foi a partir da identificação de quais eram os principais motivos de complicações dos pacientes após a alta e verificando com os cuidadores informais quais eram as principais dúvidas e dificuldades. Tivemos ótimos feedbacks, alguns participantes relataram que conseguiram empregos como cuidador, outros relataram não ter mais dificuldades em alguns procedimentos. Independente disso, todos saem preparados para cuidar de um paciente no domicílio com muita segurança e sabendo lidar com intercorrências”, afirma Aryadne.

Novidades da edição

Para esta edição, a novidade recai sobre a participação de técnicos de enfermagem em aulas práticas de higiene geral e cuidados com os dispositivos — a meta é que eles possam agir como agentes facilitadores do processo de ensino.

Na esteira da comemoração do Dia Mundial da Segurança do Paciente — celebrado neste domingo, 17 — ações focadas em metas de segurança do paciente também serão realizadas durante o curso. Uma certificação de 40 horas de atividades será disponibilizada para quem realizar a capacitação — que será voltada para os que exercem o trabalho pela primeira vez ou procuram dilatar as suas habilidades na área.