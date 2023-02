Professora da UFC integrará GT com Felipe Neto para combater discursos de ódio

O grupo de trabalho contará com a participação de 23 representantes da sociedade civil

A professora da Universidade Federal do Ceará (UFC), ativista feminista e blogueira, Lola Aronovich, foi um dos nomes escolhidos para compor o Grupo de Trabalho (GT) do Governo Lula criado para combater o extremismo e discursos de ódio proferidos pela extrema direita.

A professora fez o anúncio em seu Twitter na última quarta-feira, 22, e expressou gratidão ao convite feito pelo ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. “Fui convidada pelo ministro @silviolual dos Direitos Humanos e Cidadania e aceitei com muita honra fazer parte do grupo de trabalho com gente incrível sobre questões de discurso de ódio e extremismo. Quem presidirá o grupo é uma de nossas inspirações, @ManuelaDavila”, escreveu.

Dolores Aronovich Aguero é natural de Buenos Aires, Argentina. No entanto, no ano de 2021, recebeu o título de cidadã cearense. Lola leciona Literatura em Língua Inglesa na UFC e é autora do blog feminista "Escreva, Lola, Escreva".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na última quarta-feira, 22, o Diário Oficial da União (DOU) publicou em uma portaria a formulação do grupo elaborado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Outros nomes foram anunciados para integrar a equipe, como a ex-deputada Manuela D’Ávila (PCdoB), que presidirá o GT, o empresário e influenciador digital Felipe Neto, e Camilo Onoda Caldas, relator do grupo.

"Estarei acompanhada por ativistas, pesquisadoras e estudiosos do tema, gente que tem muito a contribuir para que o Brasil se torne uma referência global de enfrentamento ao ódio, extremismo, intolerância e violência criadas nestes ambientes", escreveu Manuela em seu perfil do Twitter.

Sobre o assunto STF mantém proibição do uso de amianto no país

Zambelli diz que Bolsonaro pode ser preso, quer poupar STF e é chamada de "traíra"

Aliados de Bolsonaro fazem investida contra "revogaço" de Lula antiarmas

Famílias numerosas poderão receber benefício extra do Bolsa Família

Tags