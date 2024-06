Reriutaba: Caras e Bocas Companhia Teatral realizará evento de aniversário de 100 anos do município

O grupo de teatro Caras e Bocas Companhia Teatral de Reriutaba vai celebrar os 100 anos da cidade de Reriutaba no dia 13 de junho, com um Trem Junino Reriutabense que vai cruzar pelos bairros da cidade. No dia 13 de julho também é comemorado o dia de Santo Antônio, e o religioso também será homenageado. O evento iniciará com o casamento matuto que acontecerá no Cruzeiro da cidade, ponto de origem de Reriutaba, às 18h30min.

Logo depois esse trem parte para alguns outros bairros, que serão as paradas. As principais personalidades celebradas serão Raimundo Paiva, sanfoneiro já falecido que tocava nas festas da região, dona Quitéria Muniz, Osvaldo Lemos, ex-prefeito da cidade e criador do Arrasta-Pé Carnaúba, que é um dos grupos homenageados.

Além disso, os conjuntos de quadrilha Arraiá da Rampa, Arraiá do Sertão, Clube do Cebola e Arraiá Pintando o 7 se apresentam.