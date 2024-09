Quatro adolescentes são apreendidos com armas e drogas em Reriutaba

Crédito: Divulgação/Polícia Militar do Estado do Ceará

Quatro adolescentes foram apreendidos na última sexta-feira, 13, durante abordagem no município de Reriutaba, distante 301 quilômetros (km) de Fortaleza. Na ocasião, o grupo foi encontrado com armas, drogas e telecomunicadores em uma residência do bairro Santa Luzia.

Segundo informações da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), a ofensiva começou após recebimento de uma denúncia anônima sobre suspeitos armados escondidos na casa.