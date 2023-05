Reriutaba registra maior chuva do Ceará nas últimas 24 horas

Os maiores registros de chuvas no período se concentraram entre o Litoral do Pecém e a região da Ibiapaba

O município de Reriutaba, localizado na região da Ibiapaba, a 285 km de Fortaleza, registrou a maior chuva do Ceará nas últimas 24 horas. Ao todo, foram observados 41 milímetros (mm) de precipitação na cidade, entre as 7 horas de terça-feira, 16, e as 7 horas de quarta-feira, 17.

Paracuru, com 34 mm, e Ipueiras, com 16 mm, completam a lista dos maiores registros no período.



De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a tendência para esta quarta-feira, 17, é de que o céu varie entre parcialmente nublado a com poucas nuvens em todas as macrorregiões do Estado.

Chuvas isoladas podem ocorrer durante toda a manhã na faixa litorânea, na região da Ibiapaba e no Cariri. Nas demais áreas, a chance de chuvas é menor.

Ainda de acordo com o órgão, a quinta-feira deve ser de precipitações em todas as regiões do Ceará. As chuvas devem se manter de forma isolada na faixa litorânea, na Ibiapaba e no Cariri, mas, desta vez, chegam também ao Sertão Central e Inhamuns, nos períodos da noite e da madrugada.

Já na região Jaguaribana e no Maciço de Baturité, a previsão é de alta possibilidade de chuvas.

O céu deve permanecer parcialmente nublado e com poucas nuvens na sexta-feira, 19, em todas as macrorregiões do Ceará. Há alta possibilidade de chuvas, mas isoladas ao longo de todo o Estado.

Chuvas no Ceará: o que influencia ocorrências nesta semana?

A Funceme informa que as chuvas passageiras no Ceará, nesta semana, estão relacionadas a áreas de instabilidades vindas do oceano Atlântico e do leste do Nordeste do Brasil, além da atuação de sistemas de brisa e dos efeitos locais como temperatura e relevo.

Principal indutor das grandes chuvas do Ceará, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) permanece afastada do litoral cearense, o que dificulta o registro de chuvas generalizadas no Estado.

Confira as 10 maiores chuvas do Ceará nas últimas 24 horas

1. Reriutaba: 41 milímetros

2. Paracuru: 34 milímetros

3. Ipueiras: 16 milímetros

4. Caucaia: 12.4 milímetros

5. Fortaleza: 12 milímetros

6. Baturité: 11 milímetros

7. Itapipoca: 10.4 milímetros

8. Acaraú: 10.2 milímetros

9. Camocim: 10 milímetros

10. Trairi 9 milímetros



Dados coletados às 9h57min de quarta-feira, 17