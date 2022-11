Empresário é morto a tiros em Reriutaba

Um empresário de 57 anos de idade foi morto a tiros em Reriutaba, Interior do Ceará, nessa terça-feira, 15. O crime aconteceu na localidade de Barro Vermelho. A delegacia de Varjota ficou responsável pela investigação do caso. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.

O POVO apurou que o nome da vítima era Luiz Mauro de Olivera. Ele possuía um armazém nas proximidades da própria residência e há suspeita de que o caso seja um latrocínio (roubo seguido de morte). No entanto, apenas com o resultado das investigações será possível afirmar a motivação do crime. A Perícia Forense esteve no local e colheu os primeiros indícios sobre o caso.

O crime ocorreu por volta das 4h da madrugada, no momento que o empresário saía de casa. Ele foi levado para a própria casa e foi morto. Após o crime houve movimentação policial e de curiosos que foram até o local.