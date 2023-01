MPCE entra com ação contra Reriutaba por contratações irregulares

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) entrou com uma ação civil pública (ACP), na última terça-feira, 17 de janeiro, contra o município de Reriutaba, no interior do Estado, para a suspensão de cargos ocupados mediante contratações irregulares e realização de novos concursos.

Segundo o MPCE, haveria indícios de contratação de pessoa física para prestação de serviço contínuo no município.

Com a ação, o órgão requer que o município suspenda todos os terceirizados a título de “prestação de serviços pessoa física” que executem serviços não eventuais.

Além disso, também é requerido que a administração municipal tome as providências necessárias para a realização de um novo concurso público.

No caso de a ACP ser julgada procedente, o município deve acatar às exigências sob pena de multa diária. A ação também estipula que seja paga uma indenização por dano moral coletivo de R$ 80 mil.

Reriutaba em 2022: 9 milhões em serviços terceirizados

De acordo com o Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), o município de Reriutaba gastou, no ano passado, mais de 9 milhões em serviços terceirizados.



