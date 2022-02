Suspeito de homicídio é preso em Redenção na posse de 34 galos sob maus-tratos

Um homem suspeito de homicídio foi preso na manhã dessa quinta-feira, 10. A captura, contudo, resultou também no resgate de 34 galos, que estavam sendo mantidos em condições de maus tratos pelo homem. O caso ocorreu no município de Redenção, distante 66 km de Fortaleza. Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), os animais estavam presos em gaiolas.

A ação foi realizada pela Delegacia Municipal da Redenção. O suspeito, identificado como Francisco Aldeir da Silva Soares, de 29 anos, foi localizado pelas autoridades em sua residência. Ele estava sendo investigado por um crime de homicídio, registrado em agosto de 2021, em Redenção. Ele também já possui antecedentes por roubo a pessoa, crime de trânsito, crime ambiental e tráfico de drogas.

Durante as buscas, foram encontrados 34 galos no quintal da casa. Os animais estavam sendo mantidos em gaiolas de concreto presas na parede. Além disso, o local também contava com mesas, onde possivelmente aconteciam rinhas de galo. Os animais foram resgatados com o apoio do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Aldeir foi conduzido à Delegacia Municipal da Redenção, onde foi instaurado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para investigá-lo por crime ambiental. Já os galos foram encaminhados para uma unidade terapêutica, que cuida de animais em condições de maus-tratos.





