Casa é atingida por agrotóxicos em Quixeré e famílias precisam deixar imóvel

Devido a toxicidade do produto, a equipe que trabalhou na coleta do material precisou utilizar Equipamento de Proteção Individual (EPI) completo / Crédito: Divulgação / CBMCE

Um imóvel atingido por agrotóxicos precisou ser evacuado e isolado no distrito de Lagoa Seca, em Quixeré, localizado a 186,32 km de Fortaleza. A medida foi adotada após reunião da Prefeitura com representantes da Defesa Civil do Ceará e do Município, dos Bombeiros Militares de Limoeiro do Norte, e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura, realizada nessa quarta-feira, 27.

Na semana passada, um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia de Quixeré após moradores do território denunciaram terem sido alvos de uma série de exposições a agrotóxicos. Polícia investiga "despejo de agrotóxicos" sobre famílias de Quixeré; ENTENDA Conforme análise realizada pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), o material despejado na região, no dia 19 de agosto, foi identificado como sendo a substância química Terbufós, do grupo dos compostos organofosforados, um agrotóxico altamente tóxico usado para o controle de vermes, besouros e outras pragas agrícolas. A área da residência foi isolada com fita zebrada e a família foi orientada a não entrar no local por pelo menos três dias, a fim de evitar contato com os materiais molhados durante a descontaminação. A orientação prevê impedir riscos de intoxicação.

A família também foi instruída a procurar o serviço de saúde em caso de sinais de intoxicação como náuseas, vômitos, tonturas ou irritação na pele. De acordo com os Bombeiros, equipes foram acionadas via comando geral e, ao chegarem em Limoeiro, a guarnição seguiu para Quixeré. Lá, juntamente com o prefeito, Antônio Joaquim, participaram de uma reunião remota com a Secretaria da Saúde (Sesa), Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri) e uma representante da Cáritas Diocesana de Limoeiro do Norte, onde foram traçadas estratégias para atendimento à ocorrência.