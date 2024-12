Quixeramobim: Justiça suspende lei que autoriza aumento de salário do prefeito, vice e secretários

Decisão aceitou o pedido da Promotoria de Justiça de Quixeramobim, após ação no Ministério Público do Estado (MPCE)

A ação, que foi introduzida pela promotora de Justiça Sheila Monteiro Uchôa, considera que a aprovação do aumento viola a Lei de Responsabilidade Fiscal e princípios constitucionais. Justiça aceitou no dia 19 de dezembro.

A Justiça aceitou o pedido da 1º Promotoria de Justiça de Quixeramobim, após ação do Ministério Público do Ceará (MPCE), e suspendeu a lei que autoriza o aumento dos salário s do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e do procurador-geral do Município.

No entendimento do MPCE, a aprovação da norma viola a Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe aumentos de despesas com pessoal nos 180 dias anteriores ao fim do mandato, e fere os princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade.

Ainda no regime de urgência, a medida foi justificada pela Casa Legislativa para recompor perdas salariais acumuladas desde 2021. Após aprovada e sancionada pelo prefeito no mesmo dia, a proposta resultou na Lei Municipal nº 3.301/2024, que estabelece os novos subsídios a partir de 1º de janeiro de 2025.

O projeto foi votado em regime de urgência e aprovado no dia 11 de dezembro. A proposta prevê aumentos salariais para o prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e para o procurador-geral do Município.

Eu sou mãe esposa e também Sou empreendedora, né? E também ainda sou estudante acadêmica de direito tudo começou na infância eu sofria bullying na infância. Você é gordinha, né? E aí quando a minha mãe me leva para lojas de roupa, as pessoas já chegava assim, a gente não tem numeração para ela. E aí a minha avó ela costurava a mão e aí ela me ensinou a costurar a mão e aí foi costurando à mão que eu aprendi fazer minhas próprias roupas e com quando eu tinha 17 para 18 anos, eu ganhei de uma ONG uma máquina de costura uma doméstica. E aí eu comecei a fazer trabalho. E aí vi que aquele negócio de costura tinha futuro para mim porque comecei a fazer para mim foi fazendo para os amigos para os vizinhos.

E foi espalhando para as outras pessoas que não te faziam parte do meu vínculo familiar quando e foi em 2015 eu peguei e fiz um curso, né de costura industrial. E aí nesse curso costurei Industrial, eu comecei a operar a máquina de maior potência. E aí mas eu não tinha condições de comprar aí continuei na minha doméstica trabalhando. E aí meu público foi cada vez maior aumentando, né aumentando aumentando aumentando. E aí eu vi que não tinha mais como dar conta com aquela máquinazinha pequena. Foi então que eu precisei da casa da mulher brasileira e lá na casa da mulher brasileira, depois que eu fiz o atendimento lá, depois as meninas não me retornaram uma ligação dizendo que se eu não tinha interesse de participar do programa senhora. Acredite e foi aí que eu conheci o Ceará creche e aí foi que eu consegui o primeiro empréstimo do Ceará a crédito porque eu comprei essa máquina que a gente costura. E aí comprei uns Aviamentos. E aí tipo assim, eh, eu já tinha uma clientela grande, só que ela ficou de uma proporção.

Que hoje mesmo eu já estou excluindo alguns porque eu não tô tendo condições de atender todos tanto é que eu já tô vendo esse ano de 2025 que ter alguém né para me auxiliar por conta que a demanda é grande. Ah é a Fabiana era uma meninazinha lá do interior de Morada Nova que morava numa casinha de taipa que andava a cavalo no interior e tinha muitos sonhos sabe, mas tipo assim, mas se via limitada porque ainda não tinha aberto nenhuma porta para ela então quando meu avô ficou doente que ele viu a óbito a família. Teve que se mudar para Fortaleza e eu era criado pelos meus avós por motivos. E aí foi aqui quando eu cheguei em Fortaleza que eu vi que a vida não era fácil que a vida do interior era bem melhor do que eu imaginava, mas que dava para a gente correr atrás do sonho, né também aqui e aí foi que eu comecei a me meter em atelier de costura para ir aprendendo.