MPCE recomenda que Prefeitura de Fortaleza assegure refeições em cinco hospitais da rede

A Prefeitura de Fortaleza foi orientada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) a fornecer continuamente “refeições adequadas e em quantidade suficiente aos pacientes e aos colaboradores” em cinco hospitais da rede municipal de saúde.

A finalidade da recomendação, conforme o MPCE, é prevenir qualquer interrupção de serviços, especialmente no período de transição de governo e “preservar a vida e a saúde dos pacientes, servidores e colaboradores”.

No caso de descumprimento da recomendação, o MPCE poderá adotar as medidas legais cabíveis, dentre elas a responsabilização administrativa, civil e criminal conforme o caso.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) foi contatada pelo O POVO para se posicionar sobre o assunto. De acordo com a pasta, “não há falta de alimentação nos referidos hospitais citados" e que “todas as respostas solicitadas pelo órgão competente serão devidamente apresentadas dentro do prazo estabelecido”.