Mãe e padrasto são condenados por crimes sexuais contra criança de 11 anos, em Quixeramobim

Um mulher de 55 anos e um homem de 50 anos foram presos na Operação Hagnos, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por crimes sexuais contra a própria filha e enteada, respectivamente. As prisões aconteceram no último sábado, 9, no município de Quixeramobim, a 212,2 km de Fortaleza.

A operação, coordenada pelo Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV), apontou que o homem e a mulher já haviam sido condenados.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), após ordens judiciais serem expedidas pela Vara Criminal de Quixeramobim, na última quinta-feira, 7, policiais civis saíram em busca dos alvos.