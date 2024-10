Veja os sintomas do AVC e as formas de prevenção

É importante ficar atento aos sintomas do acidente vascular cerebral (Imagem: Peakstock | Shutterstock) Crédito: EdiCase

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) ocorre quando há uma interrupção ou redução do fluxo sanguíneo para o cérebro, privando as células de oxigênio e nutrientes essenciais transportados pelo sangue. Conforme a Organização Mundial do AVC, uma em cada quatro pessoas com mais de 35 anos sofrerá um acidente vascular cerebral em algum momento da vida, e 90% dos casos poderiam ser prevenidos com cuidados básicos. O AVC pode ser classificado em: Isquêmico: ocorre quando há um entupimento causado por trombose ou embolia.

ocorre quando há um entupimento causado por trombose ou embolia. Hemorrágico: ocorre quando um vaso sanguíneo se rompe, provocando sangramento no cérebro. Sintomas do AVC O acidente vascular cerebral apresenta sintomas, como:

Fraqueza ou dormência súbita no rosto, braço ou perna, especialmente de um lado do corpo;

Dificuldade repentina para falar ou compreender;

Visão turva ou perda de visão em um ou ambos os olhos;

Dor de cabeça intensa e inesperada, sem causa aparente;

Dificuldade súbita para andar, tontura, ou perda de equilíbrio e coordenação. Fatores de risco para o AVC O acidente vascular cerebral pode apresentar alguns fatores de risco, tais como: Hipertensão arterial;

Diabetes;

Colesterol alto;

Tabagismo;

Obesidade. O tratamento para o AVC pode variar conforme o tipo e gravidade do caso (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock) Tratamento contra o AVC O tratamento do acidente vascular cerebral depende do tipo e da gravidade do caso, bem como da rapidez no atendimento médico. Nos casos de AVC isquêmico, em que ocorre obstrução dos vasos sanguíneos, o objetivo é restaurar o fluxo sanguíneo para o cérebro. Isso pode ser feito por meio de medicamentos trombolíticos, que dissolvem o coágulo, ou por procedimentos de trombectomia mecânica, em que o coágulo é removido por cateterismo. Já o AVC hemorrágico, causado por ruptura de vasos, pode exigir intervenções cirúrgicas para controlar o sangramento e reduzir a pressão intracraniana.

Recuperação do AVC Segundo o cardiologista Dr. Roberto Yano, a recuperação de um AVC pode ser demorada e, em alguns casos, o paciente pode apresentar sequelas. “A recuperação de um AVC varia em cada caso, mas pode levar tempo e precisar de alguns tipos de terapia, como fisioterapia e fonoaudiologia, e acompanhamento com um cardiologista”. Ele ressalta ainda que alguns pacientes podem enfrentar limitações permanentes. “Podem ocorrer sequelas, como dificuldades motoras ou de comunicação”, alerta. Prevenindo o AVC De acordo com o Dr. Roberto Yano, o AVC pode ser prevenido com a adoção de hábitos saudáveis no dia a dia. “A melhor forma de prevenir o AVC é incluir alguns cuidados no seu dia a dia quanto mais cedo for possível, ou seja, ter uma alimentação equilibrada com menos sal e gordura, ajudando a manter a pressão arterial e o colesterol em níveis saudáveis, praticar exercícios físicos regularmente, evite o álcool e parar de fumar”, explica.