HRSC irá reforçar serviços de oncologia em 20 cidades cearenses

Municípios já eram atendidos pelo Hospital Regional do Vale do Jaguaribe; governo espera incluir atendimento em traumatologia até meados de agosto

Crédito: Reprodução/Secretaria de Saúde do Estado do Ceará

Segundo informações da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), o setor destinado para atenção ao câncer no Hospital conta com clínicas ambulatorial, hospitalar e especializada, bem como tratamentos em quimio e hormonioterapia.

Teve início na manhã desta segunda-feira, 15, o atendimento de oncologia do Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), localizado em Quixeramobim , município a 212 quilômetros (km) de Fortaleza . Com a inauguração, 20 municípios no interior do Estado terão os serviços de prevenção e combate ao câncer reforçados.

A unidade é a segunda do tipo no Ceará e deverá somar esforços com o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ), que já ofertava o serviço às 20 localidades beneficiadas.

A inauguração no HRSC contou com a presença de deputados estaduais, da titular da Sesa, Tânia Mara e do governador do Estado, Elmano de Freitas. Durante a entrega, Elmano reforçou a importância do atendimento na região e afirmou que um ramal de poli traumatologia deve ser inaugurado até o dia 19 de agosto.