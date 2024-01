Amontada: idoso é encontrado morto com cadeado preso na boca

Foto de apoio ilustrativo (fachada DHPP). Idoso encontrado morto tinha marcas de violência Crédito: MAURI MELO/O POVO

Um idoso de 74 anos foi encontrado morto com diversas marcas de violência e um cadeado preso na boca. O caso foi registrado nessa quarta-feira, 6, no município de Amontada, a 374 quilômetros de Fortaleza. As informações são de fontes da segurança pública. A vítima apresentava lesões semelhantes a de golpes de faca e estava despida, ainda conforme O POVO apurou. O crime teria acontecido dentro da própria residência da vítima. O POVO solicitou informações sobre o caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que informou que o homem morreu em decorrência de golpes proferidos por um objeto perfurocortante, em um imóvel na zona rural da cidade.