Homem é preso suspeito de vender equipamento falso para hospital em Quixeramobim

Um homem identificado como Fred Carvalho, 52, foi preso nessa terça-feira, 26, em Fortaleza, suspeito de ter vendido um equipamento hospitalar falso para um hospital em Quixeramobim, no interior do Ceará. De acordo com as investigações, o instrumento era utilizado para coleta e análise de sangue e teria sido bastante utilizado durante a pandemia de Covid-19.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), as investigações tiveram início após a denúncia de uma empresa, que possui os direitos de uma marca de equipamentos médicos. Eles afirmavam que um hospital do município estava utilizando uma máquina falsificada.

Com base nas informações, os policiais identificaram a empresa de Fred, que teria fornecido o equipamento para o hospital. Após a prisão, ele foi colocado à disposição da Justiça.

A pena de falsificação de produtos medicinais pode variar de dez a 15 anos, além do pagamento de uma multa. Ela também se aplica para quem importa, vende ou entrega produtos falsificados, corrompidos, adulterados ou alterados.

As investigações devem continuar a fim de identificar outras pessoas que tenham conexão com o crime e outros hospitais que possam ter sido vítimas da empresa.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Quixeramobim: (88) 3441 0302