Sede da prefeitura de Quixeramobim é fechada após ser atingida por incêndio

O prédio ficou fechado nesta sexta para reparos na estrutura física. Na hora do incêndio, não havia ninguém no local e foram registrados apenas danos materiais.

Um incêndio atingiu na noite dessa quinta-feira, 8, o prédio que abriga a sede da Prefeitura de Quixeramobim, no município a 212 km de Fortaleza. O prédio precisou ser fechado nesta sexta, 9, por motivos de segurança e para a realização de reparos na estrutura física. As causas do incêndio ainda são investigadas. Na hora do incêndio, não havia ninguém no local e foram registrados apenas danos materiais.

O fogo começou por volta das 21h45min, segundo relato de moradores, que avistaram fumaça saindo das dependências do casarão que abriga a sede do Executivo municipal. Eles forçaram a entrada e tentaram apagar as chamas com baldes de água.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o incêndio começou na sala de recepção no andar térreo do prédio, mas também atingiu parte do piso superior da edificação.

"A edificação sinistrada é um casarão histórico e centenário e com muito material combustível, incluindo o próprio assoalho do andar superior da edificação, que é inteiro de madeira", ressaltou a corporação por meio de nota publicada no site da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Os bombeiros notaram que o incêndio destruiu uma instalação de enfeite natalino, mas pontuou que apenas uma perícia poderá identificar as causas de modo técnico.

"Estará vedado o acesso para investigação do foco do incêndio, assim como para a averiguação da segurança e consequentes reparos na estrutura física do local", explicou a prefeitura pelas redes sociais. A prefeitura agradeceu aos bombeiros e a população que controlaram as chamas, "evitando maiores prejuízos".

