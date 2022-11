Cearense arrecada R$ 18 mil em rifa de bezerro para pagar faculdade na Argentina

Valor garantirá que a estudante consiga manter os custos dos estudos no curso de medicina por um ano no país

Filha de agricultores de Quixeramobim, a 204 km de Fortaleza, Kailany Pinheiro da Silva, de 19 anos, promoveu uma rifa de um bezerro com ajuda dos pais para ajudar a pagar sua faculdade de medicina na Argentina. O sorteio da rifa foi realizado nesse sábado, 19, e arrecadou R$ 18 mil. O valor ajudará a manter os estudos da cearense por um ano no país.

De acordo com Kailany, ela e a família esperavam, inicialmente, vender apenas mil números da rifa. O valor da rifa era R$ 10. “Eu não imaginava que iria repercutir da maneira que repercutiu! Mais pessoas estavam nos procurando, então havíamos impresso mais e mais números”, disse a jovem.

Ainda segundo a estudante, com o valor arrecadado, ela conseguirá se manter em Buenos Aires, na Argentina, por um ano. Apesar de ter conseguido o valor, a estudante teme que, caso seu pai não consiga um emprego, a família seja obrigada a promover mais algum sorteio.

A estudante sempre demonstrou ser um sonho estudar medicina para ajudar pessoas e proporcionar o bem-estar de alguém.

“Eu ficava me imaginando quando eu fosse médica de poder ajudar as pessoas, porque é um sentimento indescritível, né? Você pode proporcionar saúde de uma pessoa e proporcionar o bem-estar de alguém, de curar doenças, de fazer o melhor para o próximo”, disse Kailany ao O POVO, nesse sábado, 19.

O sorteio da rifa do bezerro foi transmitido pelas redes sociais da jovem no final da tarde desse sábado, 19. O ganhador do prêmio foi o número 829.

“Gratidão imensa a todos que contribuíram e que compartilharam a minha história, que me acolheram com palavras de esperança, muito obrigada! Gratidão, gratidão”, escreveu a estudante na publicação do sorteio.



