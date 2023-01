Um acidente com uma van da Secretaria da Saúde de Quixelô, a 336 km de Fortaleza, no Ceará, deixou três mortos e seis feridos em estado grave na noite dessa sexta-feira, 27, na rodovia CE-375, em Solonópole, a 269 km da Capital.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o acidente aconteceu quando a van, que transportava pacientes de Quixelô, colidiu na traseira de um caminhão.

Duas mulheres, que estavam na van, faleceram no local. Uma delas, de 51 anos, já foi identificada formalmente. Um homem de 42 anos, que também estava no transporte, foi socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Equipes de Polícia Militar, Guarda Municipal, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros de Iguatu estiveram no local.

Após a remoção das vítimas, seis feridos em estado grave foram encaminhados pelo Samu ao Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.

Em nota, o prefeito de Quixelô, Adil Júnior (PT), lamentou o acidente.

"Uma noite triste para nós quixeloenses por conta do acidente envolvendo um veículo da Saúde de Quixelô, que aconteceu na noite desta sexta-feira (27), no município de Solonópole. Das 13 pessoas, foram infelizmente confirmados dois óbitos no local. Já no hospital, apesar de todos os esforços da equipe médica, mais uma pessoa veio a óbito".

A Prefeitura de Quixelô decretou luto oficial na cidade e anunciou o cancelamento da festa de aniversário de 38 anos de emancipação política.

O prefeito detalhou ainda o estado atual dos sobrevivente em estado grave.



Lúcia Barbosa (ACS do Sítio Córrego): tem uma dilaceração na testa, também fraturou costelas, clavícula e braço. Já está sendo preparada para fazer cirurgia.

Maria Miranda (Paciente no Sítio Córrego): está, na medida do possível, bem. Vai fazer uma sutura na testa e ficará internada em observação.

Francisca Alves de Lima (funcionária da Prefeitura que atua na Casa de Apoio em Fortaleza): está com uma fratura e dilaceração no braço, sendo preparada para a realização de uma cirurgia.

Josefa Alves do Nascimento (Zefinha do Hospital): está com uma dilaceração na testa, aguardando para pequena cirurgia. Porém, os exames não apontaram nada grave. Provável alta médica ainda hoje.

Lucielia Maria de Souza (sítio Madeira Cortada) e Wemerson Ferreira Santos (Sítio Matapasto): são os casos mais graves, mas ambos já fizeram exames, estão estáveis e sendo preparados para entrar no centro cirúrgico.

Elmano presta solidariedade às vítimas

Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) lamentou o acidente e declarou solidariedade pelo ocorrido e reforçou que o Estado ofereceu atendimento à ocorrência. "Meus sentimentos de profundo pesar aos familiares e amigos".

