Bahia lança seu novo terceiro uniforme para a temporada 2025

Nova camisa do Tricolor é predominantemente vinho, tem o sol como 'símbolo de força e transformação' e estreia no próximo sábado (9)

Dessa forma, a equipe fará a estreia da nova camisa neste sábado,(9), às 21h (de Brasília), contra o Fluminense, pela 19ª rodada, a última do primeiro turno do Brasileirão. O confronto está marcado para a Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

O Bahia divulgou, de forma oficial, seu novo terceiro uniforme para a temporada de 2025. Assim, a indumentária dá continuidade ao projeto “Bahia de Todas as Artes”, que celebra a cultura baiana e a identidade nordestina.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O uniforme é predominantemente vinho e tem o sol como “símbolo de força e transformação”. Os elementos gráficos, por sua vez, remetem ao sertão e à arte nordestina.

“Nosso terceiro uniforme é uma afirmação da força criativa da Bahia e do Nordeste. Buscamos uma camisa que fosse além do convencional, algo que causasse impacto visual e ao mesmo tempo carregasse um discurso. Acreditamos que, juntos da PUMA, conseguimos usar essa oportunidade para propor algo novo, provocativo e alinhado ao nosso tempo”, disse o diretor de Marketing do Bahia, Rafael Soares.

Por fim, esta é a quarta camisa do Esquadrão de Aço lançada com a Puma, fornecedora de material esportivo do clube desde março deste ano. Além dos uniformes de jogo 1 e 2, a marca alemã também confeccionou uma camisa especial em referência ao filme “Superman: Legacy”.