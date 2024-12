Réu é absolvido da acusação de homicídio que vitimou três PMs em Quixadá

Crime ocorreu no ano de 2016, no distrito de Juatama, durante o roubo a carro-forte

Entenda o caso

O roubo ao carro forte, que culminou nas mortes e sequestros de policiais militares ocorreu no dia 30 de junho de 2016, na estrada do distrito de Juatama, em Quixadá, a 169 quiômetros de Fortaleza. Na ocasião as viaturas da Polícia Militar se depararam com um grupo armado que atuava na explosão de um carro-forte.