Bispo emérito da Diocese de Quixadá, dom Adélio Tomasin morre aos 94 anos

"A Diocese de Quixadá se une em oração pela alma de dom Adélio, confiando-lhe à infinita misericórdia de Deus, e se solidariza com seus familiares, sacerdotes, religiosos e fiéis, que compartilham dessa grande perda. Rogamos a Deus que o acolha em Sua glória e o faça participar da felicidade eterna no Reino dos Céus", continua.

Nomeado pelo papa João Paulo II para a Diocese de Quixadá em 1988, foi idealizador e fundador do Hospital e Maternidade Jesus Maria José, do Santuário Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão, da Faculdade Católica Rainha do Sertão e da Faculdade Dom Adélio Tomasin.

O governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), lamentou a morte do religioso nas redes sociais. "Dom Adélio deixa um legado de amor, fé e grandes realizações. Com certeza será lembrado com muita gratidão pelo povo do nosso Sertão Central. Que Deus conforte o coração de todos."