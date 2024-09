Incêndio atinge casa em Quixadá; parte do teto fica comprometido

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), alguns eletrodomésticos e objetos presentes na edificação, como televisão, móveis, colchão, roupas e documentos, também foram consumidos no incêndio.

Uma casa no município de Quixad á foi atingida por um incêndio, por volta das 5 horas da manhã dessa terça-feira, 3. As chamas não deixaram feridos, pois não havia nenhum morador na casa durante o incidente. O fogo compremeteu o teto de um quarto da residência.

Imagens do incidente divulgadas pela Corporação mostram manchas nas paredes e no piso do local, bem como danos ao telhado de um dos quartos. Os bombeiros conseguiram apagar o fogo antes que ele se alastrasse para outros cômodos.

De acordo com dados do CBMCE, agosto de 2024 foi o mês com mais incêndios residenciais dos últimos cinco anos, com 142 casos. O período superou a marca registrada no último mês de abril, quando 139 incidentes foram computados.

Ao todo, 975 casas já foram atingidas por incêndios no Ceará até o oitavo mês de 2024, número 14% maior que as 854 ocorrências apontadas durante o mesmo período em 2023.