Após dois dias desaparecido, pescador é encontrado morto em açude de Quixadá

O corpo de um pescador de 49 anos foi encontrado boiando e sem vida em um açude da Fazenda Guarujá, na zona rural de Quixadá, a 169,61 km de Fortaleza. O homem estava desaparecido há dois dias e foi localizado no sábado, 17.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado por volta das 15 horas do sábado para uma ocorrência de afogamento, mas ao chegar no local, o homem, que era conhecido na região, já estava sem vida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora