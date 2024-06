Quixadá: câmeras flagram homem instalando "chupa-cabra" em caixas eletrônicos

Suspeito teria envolvimento em crimes semelhantes nos estados de Pernambuco, Mato Grosso e Rio Grande do Sul

Um homem de 33 anos foi preso suspeito de furto qualificado após ser flagrado por câmeras de segurança instalando um dispositivo que copia dados das pessoas. O equipamento era instalado em caixas eletrônicos dentro de uma agência bancária no município de Quixadá, a 169 quilômetros de Fortaleza. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A instituição bancária verificou a instalação do equipamento para capturar as senhas dos clientes e realizou o fechamento da agência. A equipe da Delegacia Regional de Quixadá foi acionada e localizou o homem em um hotel da região.

"Em posse do homem, os policiais apreenderam equipamentos utilizados para copiar dados de clientes bancários, um automóvel e um celular. Ao serem verificadas informações sobre o suspeito, os policiais civis identificaram ainda a participação dele em crimes do mesmo tipo nos estados de Pernambuco, Mato Grosso e Rio Grande do Sul", informou a Polícia Civil.