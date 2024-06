PF cumpre mandados em Quixadá após denúncia sobre venda de conteúdo sexual infantojuvenil

A operação "Comércio do Mal" foi deflagrada na manhã desta sexta-feira, 7, pela Polícia Federal (PF) com o objetivo de combater crimes de armazenamento, difusão e venda de arquivos digitais com conteúdo sexual infantojuvenil pela internet. Dois mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva expedidos pela Justiça Federal estão sendo cumpridos em Quixadá, 163,4 quilômetros (km) de Fortaleza.

De acordo com informações da Polícia Federal, as investigações se iniciaram após uma denúncia recebida pelo Disque 100.