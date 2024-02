Cinco homens são presos suspeitos de integrar grupo criminoso em Quixadá

As cinco prisões fazem parte da Operação Reditus, realizado no Ceará e em Pernambuco

Cinco suspeitos de participar de grupo criminoso foram presos como parte da Operação Reditus, cujo objetivo é cumprir mandados de prisão preventivas em pessoas investigadas por integrar grupo criminoso com destaque em Quixadá. As prisões aconteceram nessa quinta, 22, com a captura em Pernambuco.

A Delegacia Regional do Quixadá organizou a operação com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Após os dados coletados, a PCCE emitiu os mandados de prisão.

As equipes foram até os endereços indicados e conseguiram capturar três suspeitos em Fortaleza. O quarto suspeito foi preso em Quixadá. Um dos alvos já possui antecedentes criminais por crimes de homicídio.