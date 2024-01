Recorde de calor em 2023 ocorreu em parte por processos 'misteriosos', diz climatologista

Não foi só um recorde. Foi um recorde que superou o anterior por uma margem nunca vista. Começamos com o La Niña, fenômeno que ocorre no Pacífico tropical. Esteve lá até março. E, posteriormente, em maio, começamos a ver o desenvolvimento do El Niño, a fase quente deste ciclo, que normalmente afeta as temperaturas do ano seguinte, o que nos leva para 2024.

Mas o que vimos em 2023 foi que as temperaturas em nível mundial pareceram aumentar com o evento do El Niño, de uma forma muito maior do que já havíamos observado. Compreendemos as tendências de longo prazo: estão sendo impulsionadas pelos gases do efeito estufa, pelos efeitos antropogênicos. Prevemos que continuarão, década após década, até deixarmos de emitir gases com efeito de estufa na atmosfera, o que ainda não fizemos. Mas o que aconteceu em 2023 foi isso e depois outra coisa. E esse "algo mais" é muito maior do que prevíamos, ou do que podemos explicar no momento.

- Houve troca de e-mails e conversas entre cientistas em todo o mundo. Alguns dizem: "Vamos olhar para os desequilíbrios energéticos da Terra, para os aerossóis, o El Niño, o que acontece na Antártida, no Atlântico Norte". Todos têm muitas ideias, mas as contas não fecham (...)

Talvez o El Niño não seja suficiente (para explicar o recorde), mas se observarmos todos os episódios anteriores ao El Niño, nenhum provocou isso. Então, ou este é muito especial ou a atmosfera está reagindo de forma muito diferente. Ou algo mais está acontecendo.