Vaca de 400 kg é resgatada após cair em fossa no município de Quixadá

Crédito: Subtenente Nascimento/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Uma vaca com cerca de 400 kg foi resgatada de uma fossa séptica (unidade residencial para tratamento de esgoto) na última quarta-feira, 13, no município de Quixadá, a cerca de 163 km de Fortaleza. O animal caiu no buraco ao lado de uma residência e precisou ser removido por uma retroescavadeira.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o ruminante (grupo animal a qual pertencem as vacas) foi amarrado com equipamento adequado e içado de volta à superfície. Após o resgate, a vaca foi devolvida à família responsável por ela.