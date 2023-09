Animais silvestres são resgatados em Crato e Caririaçu

A coruja foi resgatada nas dependências de um estacionamento, no município de Crato, no Cariri. Os policiais foram informados sobre a presença do animal no estabelecimento e, ao chegar lá, a resgataram de forma segura.

Em ocorrências atendidas nas cidades de Caririaçu e Crato , na região do Cariri, o Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), resgatou um gato-mourisco e uma coruja-das-torres , nessa quarta-feira, 13.

No mesmo dia, os agentes do BPMA foram chamados para ir a um sítio, na zona rural de Caririaçu, para resgatar um gato-mourisco que estava em uma residência. No local, os policiais encontraram o animal em situação vulnerável e com ferimentos pelo corpo.

Gato-mourisco resgatado na zona rural de Caririaçu Crédito: Divulgação/ Polícia Militar do Ceará

Com os meios adequados, o gato foi retirado do local de forma segura. É provável que ele tenha sido vítima de um atropelamento. Os animais resgatados foram levados para a ONG Biodiverse, que é parceira da Polícia Militar do Ceará.