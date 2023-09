Incêndio atinge serraria enquanto funcionários almoçavam em Quixadá

Antigos fios podem ter causado o incêndio no local. Cerca de 60 mil litros de água foram usados para debelar as chamas

De acordo com o subtenente Márcio Jean Soares de Sousa, que atuou na ação, fios antigos e expostos na serraria podem ter causado o incêndio — a grande quantidade de madeira no local contribuiu para alimentar o fogo.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) situadas em Quixadá e Quixeramobim foram acionadas para conter o fogo, que já se alastrava para residências que rodeiam a serraria — em torno de 60 mil litros de água foram usados na ação. A Prefeitura de Quixadá disponibilizou caminhões pipa para o combate as chamas.

Um incêndio de grandes proporções foi observado em uma serraria situada no bairro Alto São Francisco, em Quixadá , distante 163,4 km de Fortaleza . O caso foi registrado na tarde desta terça-feira, 12, no momento em que funcionários estavam almoçando. Nenhuma vítima foi registrada.

Por causa da alta exposição ao calor, as casas localizadas ao lado da serraria ficaram em situação de risco. Em uma destas residências, policias civis e um membro da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) despejaram água de uma piscina em áreas onde o fogo se alastrava — a ação foi realizada antes mesmo do CBMCE chegar ao local.

Balanço de 2023

Entre janeiro e agosto deste ano, 42 incêndios em indústrias foram apagados pelo CBMCE — deste total, 30 foram observados na capital e 12 no Interior.

No mesmo período de 2022, foram registrados 29 incêndios — neste sentido, em relação ao ano passado, 2023 apresentou um aumento de 44,82% no número de ocorrências.