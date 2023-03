Denúncia anônima ajuda a capturar suspeito de estupro de vulnerável no Ceará

Os investigadores tomaram conhecimento do caso quando um vídeo no qual a criança relatava o abuso que sofreu por parte do companheiro de sua avó materna

A Polícia Civil do Ceará capturou um homem de 59 anos suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança de 7 anos em Quixadá, no Sertão Central. A prisão, registrada nesta terça-feira, 21, cumpriu mandado de prisão preventiva contra o suspeito, que é casado com a avó materna da criança.

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), investigadores da Delegacia Regional de Quixadá tiveram acesso a um vídeo, enviado de forma anônima às autoridades, em que a criança relatava o abuso que sofreu por parte do marido de sua avó.

Com o material em mãos, oitivas e diligências foram realizadas até que a vítima fosse localizada e o homem identificado. Em posse de informações dos fatos, um pedido de prisão preventiva contra o homem de 59 anos, que foi localizado e preso nessa terça-feira, 21.

O mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável foi cumprido na unidade da Polícia Civil em Quixadá. Ele se encontra à disposição das autoridades. A SSPDS não divulgou o nome do suspeito para proteger a identidade da vítima

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Quixadá : (88) 3102-1116







