Cuidados com pets no Carnaval: como evitar desconforto dos animais

No período de Carnaval, muitos tutores planejam curtir a folia e se preocupam com a saúde dos seus pets. Nesta época, diferentes fatores podem interferir no bem-estar desses animais e, com isso, é preciso se atentar para os espaços e as necessidades desses animais, que nem sempre conseguem expressar seu desconforto.



O presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará (CRMV-CE), Francisco Atualpa, coloca que a primeira orientação para tutores é levar o animal a um médico veterinário para verificar o seu estado de saúde.

Assim, esse profissional pode confirmar se o animal está com a vacinação e a vermifugação em dia, além de identificar se ele apresenta indícios de algum problema de saúde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A raça, o tipo de criação, o temperamento e a folia em que a pessoa ou a família vai se colocar, tudo isso tem de ser avaliado para que você passe o Carnaval com toda a tranquilidade e bem-estar, o que é muito importante para o seu animal”, afirma o veterinário.

Para quem pretende levar os animais em viagens ou ambientes de folia, a atenção precisa ser redobrada. Francisco explica que ao levar os pets a locais desconhecidos o tutor está tirando o animal da sua zona de conforto. Portanto, o recomendado é evitar submetê-lo a fatores estressantes como barulho excessivo, calor, roupas pesadas e adereços desconfortáveis.

Além disso, o veterinário recomenda “ao menor sinal de mudança de comportamento, de atitude ou de desconforto, trazer o animal para a sua zona de conforto de novo".

Para ele, não há nada que impeça que os pets se fantasiem, contanto que essas vestimentas não causem estresse e desconforto. Animais que não estão acostumados a usar roupas e fantasias podem ficar mais agitados ou mais quietos do que o normal, tentar rasgar a vestimenta ou engolir partes dela, o que apresenta um risco maior à saúde.

Francisco aconselha, no entanto, que tinturas ou produtos químicos, mesmo aqueles testados em animais, não sejam usados nos animais. “Qualquer produto que seja utilizado, mesmo aqueles chamados atóxicos, podem causar algum tipo de desconforto ao animal”, justifica.



Sobre o assunto Entre selvagens e pets, Bombeiros resgaram 901 animais em janeiro

Cuidados com Pets: Saiba o que fazer com os animais no período chuvoso

Férias: como garantir a saúde e segurança dos pets nas viagens

Treinadora viraliza com ônibus es"cão"lar para pets: "Melhor emprego do mundo"

Fogos podem perturbar os pets; veja dicas que podem ajudar

Tags