Lar de proteção animal em Fortaleza passa por dificuldades nas chuvas; saiba como ajudar

Durante o período chuvoso, é comum os alertas sobre os temporais e os riscos de alagamentos. É o caso do lar Xico Lino de Proteção Animal, localizado em Fortaleza. Por causa de uma reforma mal feita, durante as chuvas a residência tem sido invadida pela água e está sofrendo com danos materiais.

A tutora dos animais, a professora Yara Nascimento, conta que esta é a primeira vez que passa por essa situação, que seria decorrente de um serviço mal feito de uma reforma na residência onde vivem os animais.

“Ganhamos ajuda de uma pessoa que acredita no meu trabalho, e eu fiz um empréstimo para construir um canil e um gatil, só que não foi feito do jeito que foi acordado, com algumas coisas que ficaram por fazer. Foi um serviço muito mal feito. Eu tive um prejuízo enorme porque eu comprei material e sobrou material, são coisas que eu não tinha condições de comprar, foi assim na cara e na coragem”, conta Yara.

A professora conta também que nas duas últimas chuvas na Cidade, o lugar ficou inundado e os animais se assustaram, alguns até adoeceram. Outra precupação é que algumas doações de ração molharam por conta da chuva e precisam ser consumidas rapidamente.

“Eu já perdi um monte de coisa, perdi ração, perdi medicamentos, coisas dos animais, meus móveis e o transtorno, porque os animais se assustam e molha o local onde eles estão. Na chuva de ontem à noite, eu precisei colocar os animais para dentro de casa para que eles não se molhassem. Há sete anos que eu estou nessa casa, e isso nunca tinha acontecido, foi tudo depois dessa reforma”, completa.



Lar de proteção animal em Fortaleza: como ajudar

A professora diz que toda ajuda é bem-vinda, seja em alimentos para os bichos, seja em dinheiro ou em material para ajudar na reforma. Para contatá-la, basta enviar mensagem para o instagram @xicolino_protecaoanimal. As doações em dinheiro podem ser feitas via pix, que é o CNPJ do lar, 40.191.930/0001-94.

