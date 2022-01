Chove em 44 municípios no Ceará nas últimas 24 horas, relata Funceme

Para hoje, 13, e sexta-feira, 14, as chuvas podem ter intensidades variadas e concentração no interior do Ceará

Choveu em 44 municípios em todo o Estado entre as 7 horas de quarta e 7 horas desta quinta-feira, 13, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os maiores registros de precipitações foram no Cedro (82 mm), seguido dos municípios de Morada Nova (75 mm) e de Santa Quitéria (46.2 mm). A tendência para os próximos dias no Ceará é de ocorrência de precipitação.

Para esta quinta-feira, 13, as chuvas previstas tendem a ficar mais concentradas no interior do Estado, principalmente nas regiões do Cariri, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, centro-sul da Jaguaribana e Maciço de Baturité.

Previsão para sexta, 14

Para sexta-feira, 14, as condições se mantém semelhantes às de quinta, com exceção durante a madrugada, manhã e parte da tarde do dia, que apresentam possibilidade de chuvas na faixa litorânea.

As chuvas esperadas para estes dias deverão ter intensidade variada.



As precipitações são oriundas de áreas de instabilidades que estão se formando devido a efeitos locais, como relevo, temperatura e disponibilidade de umidade. Além disso, na costa leste do Nordeste encontra-se atuando o vórtice ciclônico de altos níveis (VCAN)É uma área onde os ventos nos níveis mais altos da atmosfera giram no sentido horário, fazendo com que o ar seco desses níveis mais altos desçam para a superfície. Dessa forma, o VCAN funciona como uma massa de ar seco para as áreas que estão mais próximas ao seu centro. (Fonte: Wikipédia) , que colabora por intensificar tais áreas de instabilidades sobre a região.



