Diocese de Quixadá elege Padre Eronildo Oliveira como novo administrador

A Diocese de Quixadá anunciou a eleição do novo administrador nessa segunda-feira, 20. O Padre Eronildo Oliveira, atual pároco da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem assume o ofício após renúncia do Bispo Dom ngelo Pignoli, no último dia 15. O procedimento de renúncia acontece sempre que um bispo completa 75 anos. O atual administrador diocesano ocupa o cargo até que um outro bispo seja nomeado pelo papa Francisco para Quixadá.

O padre Antonio Eronildo de Oliveira é natural de Quixadá, nascido em 10 de abril de 1972.

Foi ordenado diácono em junho de 2000 e presbítero no dia 19 de agosto de 2000 por Dom Adélio Tomasin. Possui mestrado em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Santo Tomás de Aquino – Angelicum.

Na Diocese de Quixadá, exerceu os cargos de reitor do Seminário Maior Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão; vigário paroquial da Paróquia São Francisco de Assis; coordenador do curso de Teologia da então Faculdade Católica Rainha do Sertão; pároco da Paróquia Catedral Jesus, Maria e José; coordenador diocesano de Pastoral; vigário geral e pároco da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem.

