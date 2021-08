Bombeiros debelam incêndio em residência de Quixadá

Um acidente grave foi registrado na noite desta segunda-feira, 26, próximo ao município de Sobral, a 231 km de Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um carro da marca Fox colidiu de frente com outro veículo, um modelo Fiat Uno, no km 232 da BR 222. Na ocasião, o motorista do carro Fox ficou preso entre as ferragens. Ele foi retirado com vida pelos socorristas e encaminhado para uma unidade de saúde.

Sobre o assunto Em quatro dias, casa é atingida por dois acidentes de carro; veja vídeo

Nove pessoas são salvas de afogamento na Praia do Futuro neste domingo

Após a colisão, que ocorreu por volta das 18h45min, houve um princípio de incêndio. Felizmente, com o auxílio de extintores, o fogo foi controlado por pessoas que se reuniram no local. De acordo com os militares, o condutor do veículo Fox foi identificado como Alberto Carlos da Costa.





Para conseguir retirá-lo das ferragens, os socorristas utilizaram um equipamento de desencarceramento. No momento do resgate, de acordo com os Bombeiros, Alberto apresentava intervalos de consciência. Também estava no carro um jovem de 14 anos, que não apresentou lesões.

Erandir Medeiros de Sá era proprietário do outro veículo envolvido, o Fiat Uno. Com a colisão, o veículo teria descido o aterro na beira da estrada. Erandir foi socorrido pelas pessoas presentes no local. Segundo os agentes, ao realizar os primeiros atendimentos médicos, ele aparentava estar consciente e orientado. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Santa Casa, em Sobral, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)





Tags