Bombeiros debelam incêndio em oficina de pintura de carros na Serrinha

Em comemoração aos 96 anos, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) realiza nesta sexta-feira, 6, uma cerimônia de instalação do Museu do Corpo de Bombeiros (MCB) no Casarão Vermelho, no bairro Jacareacanga, em Fortaleza. Na ocasião, a corporação instalará uma Cápsula do Tempo do CBMCE que contará com diversos documentos contemporâneos e, que cuja abertura se dará em 30 anos, em 2051.

O local escolhido para abrigar o museu é a atual sede do Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Ceará, que em 2022 será transferido para o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), local que abrigará as novas sedes da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Polícia Civil (PCCE) e Polícia Militar (PMCE). Além da sede do Centro Integrado de Inteligência e o Centro de Convivência. O local do equipamento também trata-se de um prédio histórico e tombado pela Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor).



Segundo o coronel-comandante geral do CBMCE, Ronaldo Roque, a iniciativa dará uma nova destinação ao Casarão Vermelho, e que o equipamento será um presente à sociedade alencarina, por se tratar de um equipamento público sociocultural que levará a memória do trabalho da corporação no Estado. No ato simbólico a ser realizado nesta sexta, a cerimônia irá contar com a presença do bombeiro mais antigo vivo conduzindo a bandeira do CBMCE. Além da exposição de alguns veículos antigos, que irão compor o acervo do museu.

Aniversário do CBMCE

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) chega ao seu 96º aniversário neste mês de agosto, e conta com uma programação de atividades em alusão à data, iniciada nessa quarta-feira, 4, e que seguirá até a próxima quarta-feira, 11. Entre os destaques da programação, estão a solenidade prevista amanhã, com a presença de bombeiros militares veteranos.

Na segunda-feira, 9, haverá aula inaugural do Curso de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas, além da entrega de equipamentos para bombeiros militares. Na terça-feira, a corporação realizará uma solenidade virtual de entrega de condecorações aos militares e também às autoridades cearenses.



No último dia da programação, na quarta-feira, 11, será lançada a Operação Floresta Branca, que focará em ações de prevenção de incêndios florestais no Ceará. A ação terá a presença de outros órgãos ambientais e terá como foco orientar a população, especialmente neste segundo semestre, quando há maior incidência desse tipo de ocorrência, em decorrência da diminuição das chuvas e da intensificação dos ventos. A transmissão das atividades ocorrerá por meio do canal do CBMCE no YouTube.

