PMs são absolvidos de acusação de envolvimento na chacina de Quiterianópolis

Quatro policiais militares que eram acusados de envolvimento na chacina de Quiterianópolis, município a 414 quilômetros de Fortaleza, foram absolvidos por inexistência de provas suficientes para condenação. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 1º de dezembro. O crime aconteceu em outubro de 2020, quando cinco pessoas foram mortas a tiros por homens encapuzados. Após investigações, em dezembro daquele ano foram cumpridos mandados judiciais de busca e apreensão e de prisão temporária em desfavor dos policiais militares: tenente Charles Jones Lemos Júnior, cabo Francisco Fabricío Paiva Lima, soldado Dian Carlos Pontes Carvalho e o sargento Cícero de Araújo Veras.

Os PMs tiveram as prisões relaxadas em junho de 2022, exceto o sargento Cícero de Araújo, que já havia sido colocado sob monitoramento eletrônico. Em junho de 2023, os agentes de segurança foram impronunciados por falta de provas. O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) recorreu da decisão. Com a absolvição, o processo contra os PMs também foi arquivado pela Controladoria Geral de Discliplina (CGD).

As vítimas da chacina de Quiterianópolis Crédito: via WhatsApp O POVO O caso A chacina de Quiterinópolis foi registrada no dia 18 de junho de 2020, quando foram mortos a tiros José Renaique Rodrigues Andrade, de 31 anos, Irineu Simão do Nascimento, de 25 anos, Antônio Leonardo Oliveira, de 19 anos, Etivaldo Silva Gomes, de 23 anos, e Gionar Coelho Loiola, de 31 anos. Uma sexta vítima ficou ferida, mas sobreviveu.

Conforme as informações publicadas no DOE, o crime aconteceu em um imóvel na rua Manuel Veira, onde havia uma comemoração porque uma das vítimas teve sua tornozeleira eletrônica retirada. Homens encapuzados chegaram ao local e efetuaram disparos.