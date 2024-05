Homem é condenado a 43 anos de prisão por abusar da filha no Ceará

Envio das propostas deve ser realizado por e-mail Crédito: Divulgação/TJCE

Foi condenado a 43 anos e nove meses de prisão um homem acusado de abusar sexualmente da filha. O homem deve cumprir a pena em regime fechado e não poderá recorrer da decisão em liberdade. A pena foi expedida pela 1ª Vara da Comarca de Redenção. De acordo com informações divulgadas pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), os abusos contra a menina começaram quando a vítima tinha 5 anos de idade e se perpetuaram por uma década. O crime acontecia na casa da família. Ele se aproveitava da ausência da mãe da menina para cometer os abusos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O laudo pericial emitido em outubro de 2023, sinalizou a existência do ato sexual, confirmando a suspeita da investigação. A vítima disse em depoimento não ter denunciado o pai por medo do temperamento agressivo dele e também por temer a integridade do seu irmão.